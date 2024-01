LIVE – Torino-Napoli, Mazzarri in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Torino-Napoli, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Bisogna tornare a vincere in casa azzurra ma c’è subito una trasferta ostica contro i granata, allenati peraltro dal mister livornese qualche stagione fa con buoni risultati. L’allenatore dei partenopei, a ogni modo, presenterà i temi della partita alle ore 11.15 di sabato 6 gennaio e c’è tanta attesa per conoscere le parole del tecnico dei campioni d’Italia.

