Leeds, Glen Kamara non conosce Franco Baresi e lo piazza dietro Thomas Partey (VIDEO)

di Giorgio Billone 4

Nel corso di una blind challenge, il giocatore del Leeds, Glen Kamara, ha dovuto ordinare in una classifica da uno a dieci alcuni giocatori che si presentavano randomicamente in sovrimpressione, senza sapere però quale sarebbe uscito dopo il primo e così via. Momento di imbarazzo nel momento in cui è uscito fuori Franco Baresi, bandiera del Milan e tra i calciatori più conosciuti di tutti i tempi: il centrocampista finlandese ha però mostrato di non conoscere Baresi, e una voce fuori campo lo ha provato a salvare dalla gaffe. A quel punto, un surreale “ah, that guy”, ma in ogni caso Baresi è stato piazzato in nona posizione, comicamente alle spalle di Thomas Partey sesto. Di seguito ecco il video.