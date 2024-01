Nba 2023/2024: 24 punti di Fontecchio e Utah batte Dallas, Indiana sorprende Milwaukee

Prosegue l’Nba con otto partite nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio. Sconfitte a sorpresa per Milwaukee e Dallas. Ok Denver e Phoenix, mentre Detroit ne prende 136 da Houton. Buona la prima di Barrett a Toronto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A EST

Indiana vince 122-113 in rimonta in trasferta a Milwaukee. Haliburton trascina i suoi sfiorando la tripla doppia, 26+9+11 con il 50% dal campo e due palle perse. Decisiva la panchina dei Pacers con i 25 di Mathurin, i 18 di Jackson e i 16 di McConell. Sottotono Lillard, 13 punti con il 19% al tiro. Non basta la tripla doppia di Antetokounmpo da 30 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. Toronto batte Cleveland 124-121. Esordi per Barrett, 19 punti e 9 rimbalzi, e Quickley, 14 punti e 6 rimbalzi, in quintetto. La scena se la prende Siakam, che ne mette 36 con 5 rimbalzi con il 65% dal campo. Cavaliers sempre orfani di Garland e con la coppia Levert-Mitchell che combina 57 punti.

A OVEST

Utah continua a vincere e lo fa in casa 127-90 contro Dallas. Il miglior realizzatore dei padroni di casa è Simone Fontecchio, partito in quintetto, con 24 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 29 minuti di gioco. Tripla doppia in uscita dalla panchina per Clarkson da 20+10+11. Stranamente sotto i 30 punti Doncic, 19+14 assist, e il risultato per i Mavericks, nonostante il rientro di Irving (14 punti e 9 rimbalzi) non può essere che la sconfitta. Sette vittorie nelle ultime dieci per i Jazz. Phoenix batte Portland 109-88. I big three dei Suns non riescono a giocare insieme. Questa volta non c’è Durant e ci pensa Beal con 21 punti e 4 rimbalzi. Brutta prestazione al tiro di Booker, solo 10 punti con il 25% dal campo, a cui però aggiunge 8 rimbalzi e 6 assist. Trail Blazers alla deriva, tre vittorie nelle ultime dieci. Bene Scoot Henderson, 17 punti e 6 assist.

TRA EST E OVEST

Torna Kawhi Leonard e i Clippers battono 121-104 Miami. Il numero 2 chiude con 24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 34 minuti sul parquet. George c’è, 23 punti, e anche Powell, 22 punti con l’82% dal campo. Doppia doppia da 15+10 assist per Harden. Solo 8 punti per Westbrook in uscita dalla panchina. Serata storta per Herro, 12 punti e 31% al tiro. Adebayo ultimo a mollare degli Heat con 21 punti e 15 rimbalzi. Seconda sconfitta in fila per Miami. Denver liquida Charlotte 111-93. Jokic mette in ghiaccio la partita e poi lascia spazio ai compagni, 13+11+6 in 27 minuti di gioco. Sono 25 e 7 assist per Murray e 22+8 rimbalzi per Porter Jr. Rientra a sorpresa Gordon, dopo il morso del cane, e chiude con 10 punti in 25 minuti. Hornets sempre orfani di Ball e Williams, e anche Rozier last minute, all’undicesima sconfitta in fila. Houston batte 136-113 Detroit. Sengun ne mette 29 con 9 assist, Green 22 con 5 rimbalzi. Ko numero 30 in stagione per i Pistons, oggi non assistiti dalla loro stella Cunningham, 6 punti e 3/16 dal campo. Bene Burks con 21 punti in uscita dalla panchina. Randle manda al tappeto Minnesota trascinando New York al successo per 112-106. Sono 39+9 rimbalzi per il 30 dei Knicks, che infligge ai Timberwolves l’ottava sconfitta stagionale. Bene Anunoby all’esordio, 17 punti e 6 rimbalzi. Sono 16 punti+14 assist per Brunson, che chiude con un brutto 5/23 dal campo, 1/9 dall’arco. Non basta a Minnesota il solito trentello di Edwards, 35 punti e 4 rimbalzi.