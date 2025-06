Marketa Vondrousova ha eliminato la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e conquistato la finale nel torneo WTA 500 su erba di Berlino.

La ceca, che era scesa al 164/o posto del ranking mondiale dopo aver saltato diversi mesi (luglio 2024-gennaio 2025 e marzo-maggio 2025) a causa di un infortunio alla spalla sinistra, non raggiungeva una finale dal titolo vinto a Wimbledon nel 2023.

Viene, invece, interrotta, col punteggio di 6-2 6-4, la striscia di sette finali consecutive conquistate dalla bielorussa, che non perdeva un match contro una giocatrice fuori dalle prime 150 del ranking da ‘s-Hertogenbosch 2019.

“Sono arrivata qui pensando di superare almeno il primo turno, e invece ora mi ritrovo in finale. Sono davvero felice, non so se sto giocando come nel 2023, ma di sicuro non giocavo così da tanto tempo”, ha detto Vondrousova, la finalista con più bassa classifica nella storia del torneo, al termine dell’incontro.