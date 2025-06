La Juventus Women saluta la sua numero 9 Sofia Cantore: per lei la massima serie statunitense, pagata la clausola monstre

Il calcio femminile italiano ha un nuovo volto all’estero, ed è Sofia Cantore. La classe 1999, che con la Juventus Women ha conquistato, solo quest’anno, lo Scudetto e la Coppa Italia, è diventata il trasferimento più oneroso nella storia di questo sport.

Il Washington Spirit, società che milita in National Women’s Soccer League, la massima serie degli Stati Uniti, ha esercitato l’opzione per pagare la clausola della calciatrice e strappare l’attaccante alle bianconere.

Sofia Cantore lascia la Juventus Women, è attesa a Washington per la NWSL

Il cartellino di Sofia Cantore, ritenuta incedibile dalla Juventus Women e, per l’appunto, innalzato quasi alle stelle, è stato invece spazzato via dal club statunitense del Washington Spirit, deciso a portare la giocatrice negli States. Il campionato statunitense è il più competitivo del mondo e quello più ricco di calciatrici di alto livello. Al fianco di Cantore ci sarà, per citarne una, la campionessa olimpica a stelle e strisce Trinity Rodman.

Dopo anni di prestiti, l’ultimo dei quali al Sassuolo, e il ritorno alla Juventus Women, Cantore è salita in cattedra e, forte di una stagione da protagonista su tutti i fronti, ha avuto il suo exploit, affermandosi tra le capocannoniere di Serie A femminile, con 11 reti siglate e 7 assist confezionati, numeri che ricordano quelli di una top player. Una calciatrice che, in poche parole, al Washington Spirit potrà fare bene e diventare ancora più forte.

Prima italiana in NWSL e calciatrice dal cartellino più pesante della storia

Con il pagamento della clausola rescissoria di Sofia Cantore, superiore ai 300mila euro, la giocatrice della Nazionale italiana è diventata quella con il cartellino più pesante nella storia di questo sport e la prima italiana di sempre a volare negli Stati Uniti per vestire la maglia di una formazione di National Women’s Soccer League. Due grandissime soddisfazioni in un colpo solo, ma c’è di più.

Il valore di mercato di Cantore è ora arrivato, secondo ‘Soccerdonna‘, a toccare quota 400mila euro. Per i profani può sembrare una cifra ridotta, per chi conosce il calcio femminile è invece motivo di vanto e di prestigio, soprattutto per il campionato italiano: le occhiate dapprima curiose e poi insistenti dello Spirit nei confronti della Serie A devono essere viste come una vittoria per il movimento in Italia, che sta pian piano diventando importante e vede le “big” interessate ai talenti italiani.