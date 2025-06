Nonostante un problema alla partenza che lo aveva fatto scivolare in quinta posizione, Marc Marquez, in sella alla sua Ducati, è riuscito a trionfare nella Gara Sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGP.

