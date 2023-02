Atp Montpellier 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Montpellier 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. Il circuito maschile fa tappa sul cemento indoor europeo, più precisamente in Francia, dopo la trasferta oceanica. Il grande protagonista del torneo di Montpellier sarà Jannik Sinner, reduce da un’ottima prova in Australia contro Tsitsipas e determinato a conquistare punti per risalire il ranking. La prima testa di serie sarà però Holger Rune, seguito proprio dall’altoatesino e da Borna Coric. Al via anche Lorenzo Sonego, mentre nelle qualificazioni spicca la presenza di Luca Nardi.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Sarà inoltre possibile seguire il torneo su Sky, che trasmetterà gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Diretta streaming fruibile anche su Sky Go e NOW. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA ATP MONTPELLIER

SUPERTENNIS

Lunedì 6 febbraio: LIVE alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Martedì 7 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Mercoledì 8 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Giovedì 9 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Venerdì 10 febbraio: LIVE alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (quarti di finale)

Sabato 11 febbraio: LIVE alle ore 17:00 (semifinali)

Domenica 12 febbraio: LIVE alle ore 15:00 (finale)

SKY SPORT

Lunedì 6 febbraio

Prima giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Martedì 7 febbraio

Seconda giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mercoledì 8 febbraio

Terza giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì 9 febbraio

Quarta giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 10 febbraio

Quinta giornata: dalle ore 11:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 11 febbraio

Sesta giornata: dalle ore 15:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 12 febbraio

Settima giornata: dalle ore 15:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW