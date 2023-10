Wta 250 Cluj-Napoca 2023: Ruse sorprende Masarova, sarà finale con Korpatsch

Nella giornata di oggi si sono giocate le semifinali del Wta 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Korpatsch ha la meglio su Lys nel derby tedesco. 6-4 6-3, in un’ora e 23 minuti di gioco il punteggio a favore della numero 105 del mondo, che dopo questo torneo entrerà sicuramente in top 100. In finale affronterà la tennista di casa Ruse, che ha sorpreso la testa di serie numero 4 Masarova. 6-1 6-4 il punteggio a favore della rumena numero 188 della classifica Wta. Dopo un primo set dominato, nel secondo parziale Ruse si trova sotto di un break, ma riesce a risalire e a togliere la battuta alla spagnola nel decimo e decisivo game. Domani alle 16:30 ore italiane la finale.