Verona-Napoli: il club azzurro denuncia il lancio di oggetti in tribuna stampa

Dopo gli scontri tra i tifosi del Napoli e la polizia prima della partita contro l’Hellas, poi vinta per 3-1 dalla squadra di Garcia, sono successi altri episodi spiacevoli. Il club campano ha denunciato alla Procura federale il comportamento violento subìto da un componente dello staff azzurro in tribuna stampa. Alla fine del primo tempo il collaboratore tecnico di Garcia, è stato vittima di un lancio ripetuto di oggetti e liquidi vari verso la tribuna stampa, con diverse persone colpite e impossibilitate a lavorare.

Il computer per la rilevazione dei dati utilizzato dal collaboratore coinvolto è fuori uso, come dimostrano alcune foto che circolano sui social. La tensione maggiore si è verificata alla fine del primo tempo, quando la Digos è intervenuta per rimettere tutto sotto controllo.