Premier League 2023/2024, il Manchester City piega il Brighton. Poker del Newcastle di Tonali

Il Manchester City di Pep Guardiola supera 2-1 il Brighton di Roberto De Zerbi nel match valevole per la nona giornata di Premier League 2023/2024 grazie alle reti siglate da Julian Alvarez ed Erling Braut Haaland; inutile il gol ospite di Ansu Fati. In virtù di questo risultato i Citizens tornano in vetta alla classifica con 21 punti in attesa di Arsenal e Tottenham, mentre i biancazzurri resta quinti a quota 16. Stessa posizione agganciata anche dal Newcastle che, con un Sandro Tonali a mezzo servizio entrato nella ripresa, travolte il Crystal Palace con un sonoro 4-0: a segno Murphy, Gordon, Longstaff e Wilson.

Netta vittoria anche per il Brentford, che si sbarazza 3-0 del Burnley con i gol di Wissa, Mbeumo e Ghoddos. Colpo in trasferta del Wolverhampton, che passa 2-1 sul campo del Bournemouth: Cunha e Kalajdzic rimontano l’iniziale vantaggio di Solanke. Termina 2-2, invece, lo scontro salvezza tra Nottingham Forest e Luton Town: alla doppietta di Wood replicano Ogbene ed Adebayo.

I RISULTATI DEL POMERIGGIO

Liverpool-Everto 2-0

Bournemouth-Wolverhampton 1-2

Brentford-Burnley 3-0

Manchester Ciry-Brighton 2-1

Newcastle-Crystal Palace 4-0

Nottingham Forest-Luton Town 2-2