Wta 1000 Pechino 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 7 ottobre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Wta 1000 di Pechino 2023, che si disputeranno sabato 7 ottobre. Dopo un match di doppio che aprirà il programma alle 06:30 italiane, andrà in scena la prima delle due semi che vedrà impegnate Coco Gauff e Iga Swiatek in un match che desta particolare interesse. Non prima delle 10:30 la seconda semi tra Samsonova e la vincente di Sabalenka/Rybakina. Di seguito ecco la programmazione.

DIAMOND COURT

2°match dalle 06:30 – (2) Swiatek vs (3) Gauff

Non prima delle 10:30 – Samsonova vs (1) Sabalenka o (5) Rybakina