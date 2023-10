Conference League, arrestati 2 giocatori del Legia Varsavia. Autorità polacche chiedono spiegazioni all’Olanda

Il primo ministro e le autorità calcistiche polacche hanno chiesto spiegazioni all’Olanda dopo che due giocatori del Legia Varsavia sono stati arrestati in seguito agli scontri con la polizia seguiti alla partita di Europa Conference League contro l’AZ Alkmaar. Josue e Radovan Pankov, entrambi fatti scendere dal bus della squadra, sono rimasti in custodia mentre il resto della squadra è potuto tornare in Polonia. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha affermato su X che “i giocatori e i tifosi polacchi devono essere trattati secondo la legge. Non siamo d’accordo con le violazioni della legge”.