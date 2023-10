Atletico Madrid-Feyenoord, rissa programmata tra gruppi ultrà in un parco di Madrid

Una rissa concordata, questo è quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì tra gli ultrà dell’Atletico Madrid e quelli del Feyenoord. Secondo i media spagnoli i due gruppi di tifosi si sono dati appuntamento in pieno giorno all’interno di un grande parco di Madrid chiamato Casa de Campo. Una vera e propria sfida di circa un minuto, 12 partecipanti per parte, niente coltelli, pali o altre armi. Queste le condizioni stipulate dai due gruppi. Questo, inoltre, non è l’unico episodio violento avvenuto in occasione della partita di Champions vinta 3-2 dai padroni di casa. Sei tifosi olandesi sono infatti stati fermati dopo tafferugli avvenuti all’interno dello stadio durante il match.