Wta 1000 Miami 2024: Collins batte Alexandrova in due set e si guadagna la finale

La marcia di Danielle Collins non accenna a fermarsi. La statunitense supera in due set Ekaterina Alexandrova e accede così alla finale del Wta 1000 di Miami. Vittoria roboante come conferma il punteggio: 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco. La tennista a stelle e strisce è decisa a lasciare il segno nell’anno del ritiro, ma la russa è un osso duro, che ha estromesso dal torneo prima Swiatek e poi Pegula, e infatti parte meglio prendendosi il break nel terzo game. Collins però è in missione, e si riprende subito il favore firmando il contro break, e con 4 giochi in fila vola sul 5-2. Alexandrova non riesce a reagire e il primo set si chiude 6-3 in favore della tennista della Florida. Nel secondo parziale lo spartito non cambia, e un break in apertura spiana la strada alla classe ’93, che si invola verso la sua prima finale Wta 1000 in carriera. Qui affronterà la numero 4 del seeding Elena Rybakina, che ha battuto in tre set Azarenka.