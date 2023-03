F1 GP Australia 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Australia 2023 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata in pista nell’ambito del terzo weekend del campionato mondiale sul circuito di Albert Park. Si parte a Melbourne, dove con il venerdì di prove libere si apre questo terzo appuntamento stagionale, con orari però davvero scomodi per il pubblico italiano in virtù del fuso orario di nove ore. Alle ore 03.30 di venerdì 31 marzo prenderanno il via le FP1, la prima sessione di libere in cui team e piloti proveranno il tempo da qualifica e il passo gara, poi alle ore 07 ecco FP2, la seconda sessione di prove che si disputerà dunque all’alba per noi. Diretta tv su Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, non è disponibile alcuna differita in chiaro. Sportface, come al solito, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

SEGUI LA DIRETTA DELLE FP2

Venerdì 31 marzo 2023

ore 03.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 07 Prove libere 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1