Wta 1000 Miami 2023: Camila Giorgi rinsavisce a un passo dal baratro, Kanepi battuta con tre tie-break

Camila Giorgi vince alla distanza in tre set e in tre ore e trentun minuti di gioco (record di durata dell’anno al femminile) all’esordio del Wta 1000 Miami 2023 contro Kaia Kanepi, avanzando così al secondo turno del prestigioso torneo sul cemento della Florida. L’azzurra, in un buon momento complessivo di forma, carbura subito in tutti e tre i set, trovando subito il break di vantaggio, seppur con svolgimento dei parziali identico e di sofferenza. In tutti e tre i set, infatti, si fa rimontare e si va al tie-break, nel terzo parziale quando era avanti 5-0. Adesso al secondo turno la rivale sarà Vika Azarenka.

Primo set che comincia come meglio non potrebbe per l’azzurra, che tiene la battuta e poi trova subito il break sorprendendo una Kanepi che carbura alla distanza. L’estone fa valere la sua esperienza e piazza il controbreak quando l’azzurra pensava ormai di potersi avviare verso la vittoria agevole del primo set, peraltro dopo aver sprecato palle per il secondo break. Si va così ai vantaggi e l’azzurra addirittura si trova sotto 0-3, riuscendo però a rimontare e a chiudere sul 7-4.

Il secondo set parte anche questo con il break immediato strappato dalla Giorgi alla Kanepi, che ancora una volta deve rimontare. Lo fa però la giocatrice del Baltico, che dopo un sesto game in cui la maceratese traballa pesantemente al servizio ma si salva, nell’ottavo gioco trova il controbreak. Anche in questo caso si va ai vantaggi, stavolta Giorgi, che pure si trova avanti, ha un brutto passaggio a vuoto che le costa il 7-4 e il terzo set.

Lunghissima pausa prima del terzo set, dovuta a una Kanepi che si prende più del tempo a disposizione per il toilet break. A ogni modo, si torna a giocare e c’è solo Giorgi in campo: serve finalmente bene, con convinzione nonostante qualche doppio fallo qua e là, non risente del secondo set perso per dettagli e della lunga pausa, quindi trova ancora una volta il break in apertura e gliene associa un altro a stretto giro di posta, volando così sul 5-0. Da qui è l’inizio della fine: due turni di battuta sotto la soglia della decenza per l’azzurra, che fa rientrare in partita l’estone. Da 5-0 a 5-5, poi si va al tie-break e stavolta l’azzurra non si fa rimontare trovando il 7-3 con cui avanza al secondo turno.