Highlights Brescia-Lubiana 84-82, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Il video con gli highlights del match tra Brescia e Lubiana, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. 84-82 il risultato finale. Vittoria che stava per sfuggire nel finale tra le bani di Brescia, in controllo per tutta la durata della gara. Il miglior marcatore del match è stato Josh Adams, che mette a segno 19 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria agli ospiti. Ecco il video.

CRONACA E TABELLINO

GLI HIGHLIGHTS