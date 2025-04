Iga Swiatek supera in due set Linda Noskova, vincendo per 4-6, 2-6 e staccando il pass per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. La polacca, che è arrivata in terra madrilena da campionessa in carica, ha avuto la meglio senza troppe difficoltà. La partita si è aperta con un set gestito da Swiatek, ma che ha visto l’avversaria ceca mettere a segno alcuni colpi insidiosi. Il ritmo della partita è sceso poi nel corso del secondo set, in cui la testa di serie numero 2 del torneo è salita in cattedra. La vincitrice polacca tornerà in campo lunedì 28, sfidando Diana Snajder.

Nel derby statunitense tra Ann Li e Coco Gauff, è la classe 2004 ad avere la meglio. Gauff si impone in due set, superando la connazionale per 2-6, 3-6. Li ha faticato a entrare in partita, lasciando all’avversaria la possibilità di imporre il ritmo e staccare il pass per la fase successiva senza difficoltà. La prossima avversaria di Gauff sarà Belinda Bencic. Più schiacciante è il risultato della partita tra Diana Snajder e Anastasija Sevastova, finita per 6-0, 6-0. L’atleta lettone non è riuscita a collezionare nemmeno un game, con la rivale – russa ma in gara come atleta neutrale – che ha ottenuto agilmente l’accesso agli ottavi.

SUCCESSO ANCHE PER KEYS E ANDREEVA

E’ terminata in due set anche la partita tra Madison Keys e Anna Kalinskaya, decisamente più combattuta. Il match si è concluso 7-5, 7(7)-6(3) in favore della statunitense. Il primo set di grande equilibrio è stato seguito da un secondo parziale altrettanto combattuto. Kalinskaya ha difeso strenuamente fino al tie-break, dove ha ceduto il passo alla rivale. In campo anche Mirra Andreeva, che supera Magdalena Frech per 7-5, 6-3. Al termine di un primo set equilibrato, vinto dalla classe 2007, la polacca ha perso il ritmo nel corso della seconda frazione.

Belinda Bencic ha superato invece Beatriz Haddad Maia, vincendo per 3-6, 6-4, 6(2)-7(7). La svizzera ha ottenuto il primo set, con l’avversaria brasiliana che non ha tardato a rispondere nella frazione successiva. L’accesso agli ottavi è stato deciso dal terzo set, parziale che si è rivelato particolarmente equilibrato. Bencic è riuscita a spuntarla solo ai vantaggi, vinti per 2-7. E’ terminata in tre set anche la gara tra Ljudmila Samsonova e Julija Starodubceva, finita in favore dell’ucraina per 6-2, 6(2)-7(7), 0-6. Samsonova si è imposta con decisione nel primo set, mentre la seconda frazione si è svolta in equilibrio. Starodubceva è salita in cattedra nel set aggiuntivo, senza concedere nemmeno un game all’avversaria.