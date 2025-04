Il Gran Premio di Spagna di MotoGP culminerà domani con la gara domenicale. La sprint odierna, che ha visto partire Fabio Quartararo dalla pole position per poi cadere, è andata a Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati appare inarrestabile e a Jerez ha collezionato la quinta vittoria sprint consecutiva. Secondo posto ad Alex Marquez, mentre a chiudere il podio è stato Francesco Bagnaia. Proprio l’italiano è al centro dell’attenzione mediatica, con Dall’Igna che ha dichiarato: “Onestamente mi aspettavo un po’ di più da Pecco, ma il terzo posto è importante. Lui nelle Sprint ha sempre qualche difficoltà e dovremo lavorare per risolvere, domani la gara sarà differente come spesso accade. Lui la domenica è sempre più performante”.

GLI ULTIMI RISULTATI

Al momento, il Mondiale piloti è dominato da Marquez, che ha vinto tutte le gare eccetto quella del Gran Premio degli Stati Uniti. Al COTA, dove il 93 era caduto, a trionfare era stato proprio Francesco Bagnaia. Dopo quattro appuntamenti, il tre volte campione del mondo vanta tre podi sprint, un terzo posto domenicale, il successo statunitense e un secondo posto, ottenuto in Qatar nell’ultimo appuntamento. A Doha, Bagnaia non aveva convinto nelle qualifiche, dove aveva ottenuto solo l’undicesima posizione. A Jerez, l’italiano si è rifatto anche sul giro secco, concludendo in terza posizione la sessione di questa mattina.

Dalla Ducati, però, si aspettano il passo in più che un tre volte iridato è in grado di compiere. Ad oggi, Bagnaia occupa la terza piazza nel Mondiale piloti, alle spalle di entrambi i fratelli Marquez. L’italiano vanta 104 punti, undici in meno di Alexe 31 in meno del compagno di squadra. Dopo cinque gare, i distacchi rischiano di dilatarsi e Bagnaia necessita una prestazione decisa per guadagnare terreno sugli avversari.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Dalla pole position partirà nuovamente Fabio Quartararo. Il francese, che nelle ultime settimane sta dimostrando un migliorato feeling con la sua Yamaha, non è riuscito a concretizzare il risultato nella gara sprint di oggi. Lo scudiero della casa giapponese avrà la possibilità di riprovarci domani, ma dovrà fare i conti con degli ostici avversari al suo fianco. La seconda e la terza casella saranno infatti occupati da Marc Marquez e da Bagnaia. Il Gran Premio avrà inizio alle 14:00 e si preannuncia una gara particolarmente fisica per i piloti.