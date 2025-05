Aryna Sabalenka supera in due set Elina Svitolina, in un match finito 6-3, 7-5. La testa di serie numero uno del torneo affronta la numero 17, autrice di una striscia di undici successi, nella semifinale del WTA 1000 di Madrid. La tennista bielorussa – in gara sotto colori neutrali – passa in vantaggio al via del primo set. Sabalenka strappa poi il servizio all’avversaria per portarsi sul 3-1. Svitolina accorcia le distanze poco dopo, firmando il 4-3, a cui però segue il controbreak di Sabalenka. La bielorussa chiude il parziale al servizio con 6-3. Il secondo set si apre con il break di Sabalenka, che poi conferma il vantaggio al servizio. Sul finale di partita i game si fanno più equilibrati, con le due tenniste che sul 3-2 vanno ai vantaggi, prima che la bielorussa ottenga il punto. Quando il match sembrava ormai indirizzato, Svitolina firma il break del 5-5 e prolunga così l’incontro. La reazione dell’ucraina è seguita dalla controrisposta di Sabalenka, che con il break del 6-5 si invola verso il successo, che arriva per 7-5. La prima al mondo si prepara ora a sfidare Coco Gauff per il trofeo madrileno.

BLACKOUT SWIATEK, GAUFF DOMINA

Nella prima semifinale, Coco Gauff ha la meglio su Iga Swiatek, firmando uno schiacciante 6-1, 6-1. La statunitense ha avuto la meglio sulla seconda testa di serie, arrivata a Madrid come campionessa in carica. La polacca non è riuscita a concretizzare nemmeno una palla break, con la classe 2004 che ha gestito l’incontro dalla cattedra. Una partita nata male ha visto Swiatek faticare sin dai primi scambi. L’americana chiude in velocità il primo set, vincendo per 6-1. Il risultato si ripete nel secondo parziale, frazione in cui la polacca sembra riscuotersi solo sul finale. Gauff ha così staccato per la prima volta in carriera il pass per la finale del torneo spagnolo. Grande delusione per Swiatek, che negli ultimi due anni aveva sempre ottenuto l’accesso all’ultima partita del torneo.