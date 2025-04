Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Madrid 2025, torneo in programma dal 21 aprile al 4 maggio. Il circuito WTA sbarca in Europa, dove entra nel vivo la stagione su terra rossa che culminerà con il Roland Garros. L’appuntamento è in Spagna, alla Caja Màgica, dove Iga Swiatek proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. A guidare il seeding sarà però Aryna Sabalenka, mentre le altre candidate al titolo sono le americane Gauff e Pegula e l’enfant prodige Mirra Andreeva. Proverà a dire la sua anche Jasmine Paolini, che difenderà i colori italiani nel main draw insieme a Lucia Bronzetti. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA MADRID – MONTEPREMI IN EURO

Il montepremi del 2025 non è stato ancora ufficializzato. Di seguito quello dello scorso anno.

PRIMO TURNO – € 18.851

SECONDO TURNO – € 28.013

TERZO TURNO – € 47.837

OTTAVI DI FINALE – € 81.887

QUARTI DI FINALE – € 149.991

SEMIFINALI – € 263.502

FINALISTA – € 474.302

VINCITRICE – € 892.428

WTA MADRID – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

QUARTO TURNO – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti

Mar 9, 2025; Indian Wells, CA, USA; Iga Swiatek (POL) reacts as she defeated (not pictured) in the third round of the BNP Paribas Open at the Indian Well Tennis Garden. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Sipa USA

ENTRY LIST WTA MADRID

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ SWIATEK, IGA 2​

3​ GAUFF, COCO 3​

4​ PEGULA, JESSICA 4​

5​ KEYS, MADISON 5​

6​ ANDREEVA, MIRRA 6​

7​ PAOLINI, JASMINE 7​

8​ RYBAKINA, ELENA 8​

9​ ZHENG, QINWEN 9​

10​ NAVARRO, EMMA 10​

11​ BADOSA, PAULA 11​

12​ KASATKINA, DARIA 12​

13​ SHNAIDER, DIANA 13​

14​ MUCHOVA, KAROLINA 14​

15​ KVITOVA,PETRA PR14

16​ COLLINS, DANIELLE 15​

17​ KREJCIKOVA, BARBORA 16​

18​ ANISIMOVA, AMANDA 17​

19​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 18​

20​ VEKIC, DONNA 19​

21​ ALEXANDROVA, EKATERINA 20​

22​ SAMSONOVA, LIUDMILA 21​

23​ SVITOLINA, ELINA 22​

24​ TAUSON, CLARA 23​

25​ PUTINTSEVA, YULIA 24​

26​ OSTAPENKO, JELENA 25​

27​ FERNANDEZ, LEYLAH 26​

28​ FRECH, MAGDALENA 27​

29​ MERTENS, ELISE 28​

30​ KOSTYUK, MARTA 29​

31​ JABEUR, ONS 30​

32​ NOSKOVA, LINDA 31​

33​ AZARENKA, VICTORIA 32​

34​ KALINSKAYA, ANNA 33​

35​ LINETTE, MAGDA 34​

36​ BOULTER, KATIE 35​

37​ AVANESYAN, ELINA 36​

38​ SRAMKOVA, REBECCA 37​

39​ CRISTEA, SORANA PR37

40​ POTAPOVA, ANASTASIA 38​

41​ WANG, XINYU 39​

42​ KRUEGER, ASHLYN 40​

43​ DANILOVIC, OLGA 41​

44​ YASTREMSKA, DAYANA 42​

45​ STEARNS, PEYTON 43​

46​ SUN, LULU 44​

47​ BENCIC, BELINDA 45​

48​ KENIN, SOFIA 46​

49​ PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 47​

50​ KESSLER, MCCARTNEY 48​

51​ VONDROUSOVA, MARKETA 49​

52​ BOUZKOVA, MARIE 50​

53​ SAKKARI, MARIA 51​

54​ KUDERMETOVA, VERONIKA 52​

55​ UCHIJIMA, MOYUKA 53​

56​ OSORIO, CAMILA 54​

57​ KALININA, ANHELINA 55​

58​ KUDERMETOVA, POLINA 56​

59​ SINIAKOVA, KATERINA 57​

60​ BOUZAS MANEIRO, JESSICA 58​

61​ PARKS, ALYCIA 59​

62​ RADUCANU, EMMA 60​

63​ OSAKA, NAOMI 61​

64 BRONZETTI, LUCIA 62

65​ KARTAL, SONAY 63​

66​ TOMOVA, VIKTORIYA 64​

67​ ANDREESCU, BIANCA PR64

68​ GRACHEVA, VARVARA 65​

69​ SEVASTOVA, A PR65

70​ LI, ANN 66​

71​ SHERIF, MAYAR 67​

72​ BIRRELL, KIMBERLY 68​

73​ BEGU, IRINA-CAMELIA 69​

74​ LAMENS, SUZAN 70​

75​ ZARAZUA, RENATA 71​

76​ CRISTIAN, JAQUELINE 72​

ALTERNATES

1 VOLYNETS, KATIE