Il tabellone principale del Wta 1000 di Madrid 2025, in programma dal 22 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. Si tratta del primo 1000 stagionale sulla terra al femminile, il quinto in totale dopo quelli sul cemento di Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. La numero uno del seeding sarà Aryna Sabalenka, che qui ha già impresso il suo nome sul trofeo finale per due volte, nel 2021 e 2023; nella passata stagione però la bielorussa ha perso in finale contro Iga Swiatek, numero due del tabellone ma favorita in virtù delle sue grandi qualità sulla superficie.

Al via anche tutte le altre big, da Gauff a Rybakina, passando per Zheng Qinwen. Per quanto riguarda le azzurre, si presenta al via un plotone decisamente esiguo, composto solamente da Jasmine Paolini e da Lucia Bronzetti. La toscana sarà la settima testa di serie, e punta a far meglio della passata stagione, quando la sua corsa si interruppe agli ottavi di finale, sconfitta da Mirra Andreeva. Di seguito il tabellone completo con i risultati del torneo madrileno.

IL TABELLONE COMPLETO DEL WTA 1000 DI MADRID

PRIMO TURNO

(1) Sabalenka bye

(LL) Qualifier vs (LL) Qualifier

(WC) Arango vs Osorio

(28) Mertens bye

(22) Putintseva bye

(WC) Tomljanovic vs (LL) Qualifier

Stearns vs Birrell

(15) Anisimova bye

(9) Badosa bye

Kudermetova V. vs Kudermetova P.

Lamens vs Raducanu

(24) Kostyuk bye

(32) Kenin bye

Sun vs Gracheva

Krueger vs Potapova

(8) Zheng bye

(3) Pegula bye

Lys vs (LL) Qualifier

Uchijima vs (WC) Montgomery

(26) Jabeur bye

(21) Alexandrova bye

Azarenka vs Danilovic

Parks vs (WC) Jimenez Kasintseva

(14) Kasatkina bye

(10) Rybakina bye

Kessler vs Andreescu

Cristian vs Kartal

Svitolina bye

Linette bye

Wang vs Sakkari

Boulter vs Siniakova

(6) Paolini bye

(7) Andreeva bye

Zarazua vs Bouzkova

Bouzas Maneiro vs Sherif

(27) Frech bye

(18) Samsonova bye

Avanesyan vs Dolehide

(LL) Qualifier vs (WC) Fruhvirtova

(12) Muchova bye

(16) Haddad Maia bye

(LL) Qualifier vs (LL) Qualifier

(20) Tauson bye

(25) Fernandez bye

(LL) Qualifier vs Li

(LL) Qualifier vs Yastremska

(4) Gauff bye

(5) Keys bye

Osaka vs Bronzetti

(LL) Qualifier vs Begu

(30) Kalinskaya bye

(19) Vekic bye

Cirstea vs (WC) Baptiste

(LL) Qualifier vs (WC) Martinez Cirez

(11) Navarro bye

(13) Shnaider bye

Volynets vs Kvitova

Sevastova vs Pavlyuchenkova

(23) Ostapenko bye

(31) Noskova bye

(LL) Qualifier vs Sramkova

Tomova vs (WC) Eala

(2) Swiatek bye