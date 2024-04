Wta 1000 Madrid 2024: Collins in rimonta su Cristian, avanti Sabalenka e Andreeva

Vanno in archivio i terzi turni del Wta 1000 di Madrid. Rybakina avanti senza difficoltà. Continua la corsa di Collins e della 2007 Mira Andreeva. Montgomery toglie un set a Sabalenka.

TABELLONE

Sabalenka soffre più del dovuto contro la wild card Montgomery (183 Wta). La bielorussa passa al terzo set con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-4 in due ore e mezza di gioco. Non grandi sensazioni dalla vincitrice dell’edizione 2023, che ha palesato qualche difficoltà di troppo negli spostamenti laterali e in qualche uscita di dritto. Sabalenka avanza agli ottavi di finale, dove affronterà la giocatrice del momento, Danielle Collins. L’americana è reduce da due tornei vinti in fila (Miami e Charleston) e non perde dall’8 marzo (secondo turno Indian Wells contro Swiatek). Arriva a quota 15 vittorie consecutive Collins, che oggi ha battuto in rimonta la rumena Cristian con il punteggio di 3-6 6-4 6-1. Continua a migliorare sulla terra Rybakina che, dopo il successo nell’indoor di Stoccarda, sta trovando buone soluzioni anche sul duro di Madrid. La kazaka arriva agli ottavi di finale senza un set perso grazie alle vittorie su Bronzetti e, oggi, su Sherif (6-1 6-4). Un’altra sfida abbordabile la attende al prossimo turno, dove si troverà di fronte Bejlek. La ceca ha dominato 6-3 6-1 l’americana Krueger in poco più di un’ora di gioco. La numero 135 del mondo è alla quinta partita a Madrid, dopo i due successi nelle qualificazioni (Wickmayer e Bai) e i tre in tabellone principale (Blinkova, Kalinskaya e la stessa Krueger). Prosegue la crescita esponenziale di Mira Andreeva, che batte senza particolari difficoltà la testa di serie numero 7 Vondrousova. 7-5 6-1 il punteggio a favore della classe 2007, che agli ottavi di finale avrà di fronte la nostra Jasmine Paolini, reduce dalla grande vittoria contro Caroline Garcia. Kasatkina piega in due set Pavlyuchenkova con il punteggio di 7-6(5) 7-5. Match molto equilibrato, che avrebbe meritato un epilogo al terzo set viste le tante occasioni avute dalla numero 20 del tabellone, soprattutto nel secondo set (sopra 5-4 e servizio). La 26enne russa agli ottavi se la vedrà con la kazaka Putinseva, uscita vincente in due set dalla partita con Dolehide (6-2 6-2 in un’ora e otto minuti di tennis).