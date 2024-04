Hockey su ghiaccio, Mondiali Divisione I 2024: Italia ok all’esordio, Romania battuta 6-1

L’Italia parte con una vittoria nel Mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2024 Divisione I Gruppo A, in scena a Bolzano. Di fronte ai 3000 spettatori della Sparkasse Arena, gli azzurri battono 6-1 la Romania in una gara sempre in controllo per la nazionale di casa. Prestazione da incorniciare per Salinitri, autore di una doppietta e nominato miglior giocatore per l’Italia. In rete anche Catenacci, Frank, Marchetti e Kostner. Dopo la prima giornata tre squadre sono a punteggio pieno: si tratta dell’Italia, della Corea del Sud e dell’Ungheria. Martedì 30 aprile l’Italia sfiderà il Giappone.

La classifica

1) Italia 3 punti (+5)

2) Corea del Sud 3 punti (+2)

3) Ungheria 3 punti (+ 2)

4) Slovenia 0 punti (-2)

5) Giappone 0 punti (-2)

6) Romania 0 punti (-5)