Wta 1000 Madrid 2023: problema al ginocchio e Giorgi si ritira prima del terzo set, avanza Sherif

Termina nel modo più amaro il match d’esordio sia sulla terra rossa in stagione che al Wta 1000 di Madrid 2023 per Camila Giorgi che dopo aver giocato bene e vinto il primo set, cede nel secondo e soprattutto, dopo aver avvertito un problema fisico al ginocchio, si ritira prima di giocare il primo set. Avanza così al secondo turno Mayar Sherif, punteggio di 4-6 6-4 e ritiro. Duro colpo per la stagione dell’azzurra, visto che adesso Roma è evidentemente a rischio per quello che par essere un problema di tipo rotuleo.

Il primo set è molto ben giocato da Giorgi, che concede pochissimo al servizio chiudendone alcuni a zero, mentre la sua rivale fatica tanto e concede anche palle break, non sfruttate nei primi turni in risposta dalla marchigiana, che comunque trascina per tre dei primi quattro giochi con l’egiziana al servizio tutto ai vantaggi. Risolutivo, comunque, il decimo game: Sherif va in tilt, l’azzurra ne approfitta e trova il break che vale anche il game.

Decisamente diverso l’andamento del secondo set, in cui Giorgi parte male al servizio subendo subito il break, ma la 26enne del Cairo si fa sorprendere e subisce l’immediato controbreak dell’italiana. Si torna on serve, ma durerà poco: settimo gioco in cui, dopo un lunghissimo batti e ribatti ai vantaggi, la spunta Sherif alla terza palla break e così si avvia verso la vittoria, per 4-6, del secondo set, con in mezzo un MTO per un infortunio dell’azzurra. Risulterà fatale, visto che non si gioca il terzo set e arriva purtroppo il ritiro.