Internazionali Bnl d’Italia, Reale Mutua sponsor fino a 2025

Reale Mutua sarà Official Sponsor degli Internazionali Bnl d’Italia fino al 2025. L’accordo tra la compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua e la Federazione Italiana Tennis e Padel è stato rinnovato per altri tre anni ed è particolarmente significativo che questo sia avvenuto nell’anno più importante nella storia del torneo, l’anno del suo upgrade. “Reale Mutua scenderà ancora in campo con il grande tennis per i prossimi tre anni. Grazie alla consolidata e proficua collaborazione, nata nel 2021, siamo orgogliosi di confermare nuovamente la nostra partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel che sta facendo uno straordinario lavoro riportando il tennis e i tornei italiani al più alto livello internazionale” commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter rinnovare per i prossimi tre anni la nostra partnership con Reale Mutua. Continuiamo a fare squadra perché abbiamo valori e obiettivi comuni che guidano le nostre azioni quotidiane ed entrambi guardiamo con fiducia al futuro dello sport e del Paese, con l’ambizione di trasmettere questa fiducia a tutto il nostro mondo” aggiunge Marco Martinasso, direttore generale Fitp Business & Media.