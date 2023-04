Wta 1000 Madrid 2023, Errani supera Mladenovic: si giocherà la qualificazione contro Burrage

Sara Errani batte in due set Kristina Mladenovic e conquista il round finale delle qualificazioni nel Wta 1000 di Madrid 2023. Nonostante tanta fatica nel chiudere la contesa, l’azzurra è sempre stata avanti nel punteggio, imponendosi con lo score finale di 6-1 7-6(7). Come questo evidenzia, l’ex finalista del Roland Garros è stata dominante nel primo parziale, vinto soli 29 minuti lasciando un solo gioco all’avversaria, nobile decaduta del tennis femminile, almeno a livello di singolare. Ex numero 10 del ranking mondiale, negli ultimi anni la francese fatica ed da un po’ stabilmente attorno alla 150esima posizione.

Il secondo parziale si apre con ben cinque break di fila, poi però Sara riesce ad allungare, portandosi avanti prima 4-2 e poi 5-3. Sul 5-4 va a servire per il match, si procura due match point consecutivi, ma dal 40-15 perde quattro punti di fila e cede la battuta. Fa un altro break, torna a servire sul 6-5 ma arriva una nuova risposta della transalpina, che riesce ad allungare la frazione al tie-break. Qui nuove emozioni, Errani sale sul 6-4 ma se ne vanno altre due palle match consecutive. Sul 6-7 la romagnola è anche costretta ad annullare un set point, prima di chiudere finalmente per 9-7 e conquistare un importante successo. Ora si giocherà la qualificazione in un match alla portata contro la britannica Jodie Burrage, giocatrice in crescita ma con poca esperienza sulla terra rossa.

TURNO DECISIVO

(5) Errani vs (17) Burrage

PRIMO TURNO

(5) Errani b. Mladenovic 6-1 7-6(7)

(17) Burrage b. Vicens Mas 6-3 6-1