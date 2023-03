Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto? Ecco i calcoli aggiornati per l’aritmetica

La domanda che tutti i tifosi del Napoli si fanno. Il sogno sta per diventare realtà. Quanti punti mancano per festeggiare il terzo Scudetto della storia? All’interno di questo pezzo andremo aggiornando, settimana dopo settimana, il countdown che tutta la città di Napoli ha cominciato già da un po’ di tempo visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica.

QUANTI PUNTI MANCANO PER L’ARITMETICA?

Ecco l’attuale classifica della Serie A a dodici giornate dalla fine del campionato:

Napoli 68 Inter 50 Lazio 49 Milan 48 Roma 47

SE NON RIDANNO I 15 PUNTI ALLA JUVENTUS

Nel caso in cui, il prossimo 19 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse bocciare il ricorso bianconero a quel punto per Osimhen e compagni mancherebbero 19 punti per l’aritmetica conquista del campionato. Infatti l’Inter, qualora dovesse vincere tutte le ultime dodici partite, chiuderebbe il campionato ad 86 punti. Dunque i ragazzi di Spalletti avrebbero bisogno di chiudere a 87, ovvero 19 punti in 12 partite.

SE RIDANNO I 15 PUNTI ALLA JUVENTUS

Se invece il Collegio di Garanzia dello Sport accogliesse il ricorso bianconero la classifica cambierebbe visto che la Juventus salirebbe al secondo posto con 53 punti e quindi con la possibilità teorica di arrivare a 89 alla fine del campionato. A quel punto al Napoli di punti ne servirebbero 22 in 12 partite perché bisognerebbe chiudere a quota 90. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti ci sarebbe lo spareggio Scudetto in campo neutro. Ipotesi a cui ovviamente nessuno pensa visto il grandissimo vantaggio.