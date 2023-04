Napoli-Salernitana, la Lega Serie A dice no al posticipo a domenica: si giocherà di sabato

La Lega Serie A dice di no al posticipo a domenica di Napoli-Salernitana. La richiesta, avanzata dal Comune di Napoli, è stata bocciata dalla governance del massimo campionato, pertanto la partita del Maradona resta fissata per le ore 15 di sabato 29 aprile. Niente contemporaneità, dunque, con Inter-Lazio, che con un successo partenopeo e una mancata vittoria dei biancocelesti regalerebbe lo scudetto agli azzurri in modo aritmetico.

Tra i motivi alla base del no, c’è il fatto che Udinese-Napoli è già stata fissata per martedì, dunque serve un anticipo al sabato per poter far trascorrere le canoniche 72 ore. Inoltre, non si tratta di una sfida da cui dipende in modo esclusivo la vittoria dello scudetto: dal momento che la Lazio potrebbe vincere, non verrà presa in considerazione l’ipotesi di spostare l’incontro, a differenza di un eventuale sì qualora la conquista del tricolore fosse dipesa esclusivamente dalla partita del Maradona.