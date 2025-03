Tutto pronto per il secondo Wta 1000 della stagione. Dopo Dubai si vola ad Indian Wells per dare il via al Sunshine Double di marzo. Iga Swiatek non è partita alla grande nel 2025, ma ha da difendere i 1000 punti del titolo dello scorso anno. Il potenziale terzo turno con Ons Jabeur rappresenta subito una sfida ostica per la polacca testa di serie numero 2. Possibile ottavo di finale con Muchova e quarto con una tra Zheng e Badosa. In semifinale c’è lo spettro Mirra Andreeva, che le ha rifilato un doppio 6-3 ai quarti di Dubai. La classe 2007 russa è la tennista del momento e non può non rientrare nel lotto delle favorite alla vittoria finale. Il potenziale terzo turno è con Tauson, danese in grande ascesa ma non ancora al suo livello. Agli ottavi potrebbe palesarsi la rivincita della semifinale di Dubai con Elena Rybakina, avversaria che più ha messo in difficoltà (unica a strapparle un set) Andreeva nel 1000 negli Emirati Arabi. La proiezione dei quarti è con la testa di serie numero 4 Jessica Pegula. Nella parte alta di tabellone la favorita principale è Aryna Sabalenka. La numero 1 del mondo vuole riscattare la delusione Australian Open e il sorteggio è stato benevolo. Bye al primo turno ed esordio con una tra Blinkova e Kessler. Terzo turno potenziale Frech e con una tra Alexandrova e Haddad Maia. Quarti in proiezione con la nostra Jasmine Paolini, che su cemento è meno impegnativa che su terra. In semifinale si farà sul serio. Potrebbe arrivare la testa di serie numero 3 Coco Gauff oppure la numero 5 del seeding Madison Keys, che le ha impedito la difesa del titolo degli Australian Open conquistando il primo Slam di carriera. Le due statunitensi partono avanti su Maria Sakkari, in grande difficoltà ma finalista lo scorso anno, Anna Kalinskaya ed Emma Navarro nel secondo spicchio di parte bassa di tabellone.

Le italiane

Tre le azzurre in tabellone principale. Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, approfitterà di un bye al primo turno e farà il suo esordio o con Jovic o con Grabher. Il potenziale terzo turno con Leylah Fernandez rappresenta già un’insidia per la toscana, di cui saranno anche da valutare le condizioni della caviglia destra infortunata nel Masters 1000 di Dubai. Gli ottavi con Kasatkina o Samsonova non sono un accoppiamento malvagio. Sabalenka ai quarti è un ostacolo quasi insuperabile. L’obiettivo di Paolini sono quindi i quarti di finale per poi potersi giocare senza pressioni un posto in semifinale con la bielorussa. Lucia Bronzetti è in un buon periodo di forma e il primo turno con Anhelina Kalinina, scivolata fuori dalla top 50, è abbordabile. In caso di successo, Magdalena Frech al secondo turno non spaventa. Il terzo turno con Sabalenka è l’obiettivo massimo di Bronzetti. Nella parte bassa di tabellone c’è Elisabetta Cocciaretto. Buon sorteggio per la numero 72 del mondo, che al primo turno avrà la messicana Zarazua, già affrontata e battuta due volte. Sarà dura al secondo turno con la testa di serie numero 15 Muchova.

Le possibili sorprese

Dietro a Sabalenka, Andreeva, Keys e Swiatek, che sembrano più avanti rispetto alle altre, qualche sorpresa, soprattutto nella parte bassa di tabellone, potrebbe esserci. Ons Jabeur, testa di serie numero 32, è ostica per tutti e il possibile terzo turno con Swiatek darebbe grande spettacolo. Paula Badosa parte leggermente indietro nel pronostico, ma può dire la sua da testa di serie numero 11. Jelena Ostapenko, numero 26 del seeding, nei suoi momenti di alto è un’avversaria tosta per chiunque. Danielle Collins nel torneo di casa può trovare qualche motivazione in più. Naomi Osaka è probabilmente la più temibile delle non teste di serie. Esordio con Osorio e secondo turno in proiezione con Tauson, altra possibile sorpresa. Entrambe sono nello spicchio di tabellone di Andreeva. Nella parte alta di tabellone c’è Emma Navarro, reduce dal titolo nel Wta 500 di Merida. La russa Diana Shnaider sta seguendo le orme della connazionale Andreeva. La numero 13 del tabellone potrebbe incrociare il suo cammino con quello di Gauff agli ottavi di finale.