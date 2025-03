La gioia per la vittoria sul Lille è tanta, ma Gigio Donnarumma non può dormire sonni tranquilli nonostante il risultato. Il futuro dell’ex portiere del Milan è incerto più che mai, così come la sua permanenza al Paris Saint-Germain.

Insieme a Safonov è il portiere che ha subito meno gol in Ligue 1, cosa che ha indubbiamente contribuito al primato schiacciante nel campionato francese, con il Marsiglia a distanza di sicurezza con ben 13 punti di distacco. Domani però la musica sarà tutt’altra perché a Parigi arriverà un Liverpool altrettanto in forma e, coincidenza, anch’esso con 13 punti di vantaggio sull’Arsenal secondo in Premier League.

Il destino di Donnarumma tuttavia è in bilico, perché il suo entourage non ha ancora avuto notizia di un eventuale prolungamento e le avances da parte delle bigi di mezza Europa certo non mancano. Con il contratto in scadenza nel 2026, il portierone della Nazionale non ha ancora idea di quale sarà il suo destino e il suo ingaggio di oltre 12 milioni potrebbe rappresentare uno scoglio non da poco, anche nel caso in cui dovesse trasferirsi altrove. E’ proprio per questo che l’interesse dell’Inter mostrato nelle ultime settimane è andato – almeno per ora – scemando verso un silenzio preoccupante. La gara contro il Lille inoltre ha seminato un indizio che ha tolto il sorriso all’ex Milan.

Delusione Donnarumma, Chevalier sempre più vicino

In realtà tutto è partita dalle aspre critiche del presidente del Lille dopo la batosta subita per mano del PSG nell’ultimo turno di campionato: un 4-1 che ha fatto decisamente male agli ospiti e al loro morale. Subito dopo il patron francese è stato il turno di Chevalier, che davanti ai microfoni della zona mista non ha esitato nel definire il Lille come una squadra in grado di reagire, al di là del pesante passivo subito a Parigi.

Il Lille dovrà affrontare il Borussia Dortmund in Champions e, nonostante le evidenti difficoltà, l’estremo difensore si è detto fiducioso per la gara infrasettimanale che lo attende. Chevalier è finito nel mirino del PSG da molto tempo, proprio come eventuale alternativa a Donnarumma nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo per il prolungamento. L’estremo difensore del Lille però non ha certo rassicurato il nostro Gigio, perché quando i cronisti gli hanno chiesto del suo possibile futuro al PSG, lui non ha fatto altro che fare un timido sorriso, per poi esplodere in una risata e andarsene fuori schermo. Uno tra Safonov e Donnarumma potrebbe farne le spese, solo il tempo ci dirà chi.