L’entry list del torneo Atp 250 di Marrakech 2025, in programma dal 31 marzo al 6 aprile sui campi in terra rossa in Marocco. Matteo Berrettini ha deciso che non difenderà il titolo conquistato un anno fa, ma l’Italtennis si presenta in ogni caso con tanti nomi che proveranno a ottenere punti importanti. La pirma testa di serie del tabellone sarà infatti Lorenzo Musetti, ma farà parte del seeding anche Lorenzo Sonego. Con loro Luciano Darderi e Francesco Passaro ammessi direttamente nel main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Marrakech.

ENTRY L IST ATP 250 MARRAKECH 2025

1 Lorenzo Musetti 16

2 Nuno Borges 36

3 Lorenzo Sonego 37

4 Tallon Griekspoor 43

5 Alexandre Muller 44

6 Roberto Carballes Baena 52

7 Zizou Bergs 53

8 Jaume Munar 58

Quentin Halys 59

Luciano Darderi 60

Aleksandar Vukic 64

Mattia Bellucci 70

Arthur Rinderknech 73

Daniel Altmaier 78

Jaime Faria 87

Francesco Passaro 90

Raphael Collignon 92

Hugo Gaston 93

ALTERNATES

1 Fabio Fognini 95

2 Alexander Shevchenko 98

3 Pavel Kotov 102

4 Hugo Dellien 103

5 Jesper de Jong 106

6 Borna Gojo 106 (PR)

7 Dusan Lajovic 108

8 Pablo Carreno Busta 112

9 Arthur Cazaux 113

10 Otto Virtanen 115