Wta 1000 Indian Wells, qualificazioni: Errani al turno decisivo, Stefanini eliminata

Nel primo turno delle qualificazioni al Wta 1000 di Indian Wells Sara Errani, 14esima testa di serie, ha battuto per 6-4 6-2, in un’ora e 17 minuti, l’elvetica Ylena In-Albon. Prova solida dell’azzurra che in entrambi i set ha strappato il servizio in apertura, indirizzando la contesa, salvando tre delle quattro palle break concesse in tutto il match. Meno lucida invece l’avversaria che riesce a cancellare solo una delle cinque opportunità costruite dalla 35enne. Errani si giocherà l’ingresso nel main draw con l’olandese Arantxa Rus. Niente da fare invece per Lucrezia Stefanini, 22esima testa di serie, che ha ceduto 7-6(6) 2-6 6-1, dopo oltre due ore e mezza di gioco, alla slovena Kaja Juvan.