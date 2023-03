Nba: Boston cade senza Tatum a Cleveland, Embiid trascina Philadelphia

di Mattia Zucchiatti 8

Senza Tatum e Horford, Boston cade sul campo di Cleveland (118-114) ma lo fa dopo un overtime. Donovan Mitchell si prende di nuovo la scena con 40 punti e 11 rimbalzi, mentre dall’altra parte Jaylen Brown sfiora la tripla doppia da 32 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per i Celtics che devono guardarsi le spalle. Anche perché Philadelphia ha vinto ancora, stavolta sul campo di Indiana. Protagonista della serata è Joel Embiid che mette a referto 42 punti (11/16 dal campo e un perfetto 19/19 dalla lunetta) con 5 rimbalzi e 3 assist. Al resto pensano Maxey (24) e McDaniels (20), oltre ad un Harden da 14 punti, 9 rimbalzi e 20 assist. Negli altri risultati, Miami batte ancora Atlanta: Butler sfiora la tripla doppia (26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist), mentre Young non va oltre i 25 punti. Nona vittoria interna di fila per Denver che nel finale (a -6 a 2’20”) trova i canestri del sorpasso su Toronto per consolidare il primato a Ovest. Murray (24 punti), Porter jr (20 punti) e il solito Jokic (17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) mettono la firma sulla vittoria. Una tripla doppia di Lillard (31 punti, 13 rimbalzi, 12 assist) è decisiva nella vittoria di Portland sui Pistons.

I risultati

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 104-110

Miami Heat-Atlanta Hawks 130-128

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 143-147

Denver Nuggets-Toronto Raptors 118-113

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 123-108

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 118-114 ot