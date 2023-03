Masters 1000 Indian Wells 2023, Arnaldi, Passaro e Marcora al turno decisivo delle qualificazioni

Matteo Arnaldi e Roberto Marcora hanno raggiunto Francesco Passaro al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Arnaldi, numero 115 al mondo, ha battuto 6-4 6-3 il sudafricano Lloyd Harris. L’inizio non è facile e l’azzurro deve subito salvare una palla break in apertura, ma al sesto game, alla terza occasione, strappa il servizio. Harris riesce subito a pareggiare il conto, ma al decimo gioco c’è l’allungo che indirizza la gara. Nel secondo set il 22enne è costretto a rincorrere, ma ancora una volta è freddo e lucido nel trovare la rimonta. E al quarto match point a disposizione archivia la contesa in un’ora e mezza. Arnaldi si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 94, che non ha mai affrontato in carriera. Tutto facile per Roberto Marcora che si è imposto 6-1 6-3 su Stefan Kozlov in poco meno di un’ora e trenta. L’azzurro è solido e sfrutta le indecisioni dello statunitense in un match a senso unico. Il 33enne di Busto Arsizio sfiderà al turno decisivo l’australiano Aleksandar Vukic, n.186 del ranking. Passaro, invece, si giocherà l’accesso al main draw con il cinese di Taipei, Tung-Lin Wu, n.175 del ranking.