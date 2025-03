Il Wta 1000 di Indian Wells non si ferma. Giornata fortemente condizionata dal vento e dalle temperature piuttosto rigide. Prosegue il torneo perfetto di Aryna Sabalenka. La bielorussa lascia cinque game alla russa Liudmila Samsonova per il 6-2 6-3 finale. La bielorussa sembra essere in grande forma e raggiunge la semifinale senza aver perso un set tra Kessler, Bronzetti, Kartal e Samsonova. Per un posto in finale sarà rivincita della finale degli Australian Open con Madison Keys. La statunitense, dopo la sconfitta ad Auckland il 3 gennaio, non ha più perso una partita. Cinque vittorie per vincere ad Adelaide, sette vittorie per firmare l’impresa a Melbourne e altre quattro vittorie in California per regalarsi il rematch della finale in Australia con Sabalenka. Successo convincente contro Belinda Bencic nei quarti di finale per 6-1 6-1. Scarica la svizzera, probabilmente affaticata dopo le grandi partita con Shnaider e Gauff.

Rivincita Andreeva-Swiatek

Dall’altra parte del tabellone ci sarà un’altra rivincita. Nemmeno un mese fa Mirra Andreeva dominava Iga Swiatek nei quarti di finale del Wta 1000 di Dubai, poi vinto. Ora sarà sfida per la finale a Indian Wells. La russa classe 2007 si è ormai stabilizzata in top ten e ha battuto 7-5 6-4 Elina Svitolina. Molto bene anche la polacca, che ha rifilato un doppio 6-3 all’oro olimpico di Parigi 2024 Qinwen Zheng.