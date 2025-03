La Spagna mette le ali e vola via, l’Italia aggrappata solo all’aritmetica. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League delinea le prime due posizioni del ranking Uefa stagionale: l’Inghilterra è ormai certa del quinto posto Champions League, la Spagna ha il 98% di possibilità di agguantarlo mentre all’Italia rimane un misero 2%. Insomma, è quasi game over.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 24.250 (5/7)

SPAGNA 21.678 (4/7)

ITALIA 19.938 (3/8)

GERMANIA 17.922 (3/8)

PORTOGALLO 16.250 (0/5)

FRANCIA 16.214 (2/8)

BELGIO 15.650 (0/5)

OLANDA 15.250 (0/6)

LA FATAL BILBAO

Lo avevamo detto in tutte le salse, Athletic Bilbao-Roma sarebbe stata la partita decisiva. E così è stato. I baschi approfittano dell’espulsione di Hummels dopo pochi minuti, vincono per 3-1 ed eliminano i giallorossi. Una mazzata tremenda per le speranze di quinto posto Champions League. L’Italia, ai quarti di finale, porta una squadra per ogni competizione: Inter in Champions League, Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League. La Spagna fa meglio e ne porta quattro: Real Madrid e Barcellona in Champions, Bilbao in Europa League e Betis in Conference.

Questo si traduce con un vantaggio di oltre 1,700 punti. Gli spagnoli volano ai quarti con più punti, più squadre e con ogni risultato che viene diviso per sette rispetto al per otto delle squadre italiane. Insomma, tradotto in soldoni, all’Italia serve un miracolo sportivo per ribaltare la situazione. Lazio e Fiorentina affrontano, rispettivamente, Bodo Glimt e Celje e possono pensare entrambe di andare in semifinale. L’Inter, in Champions, se la vedrà con il Bayern Monaco e di certo non parte favorita. Il Barcellona affronterà da grande favorita il Borussia Dortmund, il Real Madrid giocherà con l’Arsenal mentre tra l’Athletic Bilbao e la semifinale ci sono i Rangers di Glasgow. In Conference il Betis se la vedrà con lo Jagiellonia.

IL REGOLAMENTO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

Il sistema di punteggio di tutte e tre le competizioni è uguale per le singole partite, ma cambia invece con i bonus dei vari passaggi del turno. Ogni vittoria, in Champions, Europa League e Conference League non fa differenza, vale due punti. Ogni pareggio, invece, vale un punto, e ogni sconfitta vale zero quindi lascia tutto immutato. C’è differenza, invece, per le squadre che passano i turni: in Champions League il bonus è di 1,5 a squadra, in Europa League è di 1,0 e in Conference League è di 0,5. Tutti i punti conquistati poi andranno divisi per il numero iniziale di squadre di ogni Nazione: ad esempio la vittoria della Roma con il Porto ha fruttato 3 punti (2 vittoria e 1 bonus passaggio del turno Europa League) che deve essere diviso per 8 (il numero di squadre italiane che ad inizio stagione hanno giocato in Europa) per un totale quindi di 0,375 punti.