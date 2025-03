Serie A, nuovi aggiornamenti da Milano sponda rossonera: arriva la notizia su Massimiliano Allegri.

L’altalenante stagione del Milan ha fatto scivolare i rossoneri al nono posto in classifica. Sebbene mister Conceicao sia stato in grado di incidere con la vittoria inaspettata della Supercoppa Italiana, battendo Juventus prima ed Inter poi in rimonta, l’allenatore portoghese non sembrerebbe essere il favorito in panchina per la prossima stagione.

L’ex Porto, infatti, in Serie A, non è mai riuscito a dare una sterzata positiva per inseguire una posizione Champions e proprio nella massima competizione europea il suo Milan è uscito ai playoff contro il Feyenoord ed ancor prima ha mancato l’accesso diretto agli ottavi di finale perdendo clamorosamente contro la Dinamo Zagabria. Pertanto, la società ha deciso di puntare su un altro profilo, non ancora chiaro.

Allegri al Milan? Filtra pessimismo: le ultime

Al contrario di quanto trapelato nelle ultime settimane, le ultime voci vedono Max Allegri lontano da un ritorno al Milan. L’ex allenatore della Juventus, infatti, dopo aver trascorso il suo anno sabbatico potrebbe tornare ad allenare ma la destinazione rossonera non pare stimolarlo abbastanza. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis a ZonaRossonera, pare che Allegri non gradirebbe il ritorno nel capoluogo lombardo.

Complice di ciò è sicuramente la presenza di Zlatan Ibrahimovic con cui, come noto ormai da anni, non ha un buon rapporto. Di conseguenza, la ripartenza in casa Milan dopo una stagione molto complicata potrebbe non passare dall’esperto Allegri. Nonostante ciò, però, un’eventuale proposta potrebbe comunque arrivare ed essere presa in considerazione dal mister livornese.

Quest’ipotesi, infatti, potrebbe essere imbastita in trattativa da un direttore sportivo che il Milan segue da tempo e che vorrebbe nel proprio team dirigenziale: Fabio Paratici. L’ex Juve rientrerà a breve dalla squalifica e con Allegri ha trascorso così tanti anni alla Juventus che il nuovo ds potrebbe seriamente ritenerlo idoneo al nuovo progetto.

Al contrario di quanto potrebbe succedere, però, pare che anche Paratici non avrebbe il piacere di tornare a lavorare in Italia per continuare il suo compito in Inghilterra. Una situazione, così, tutta ancora da chiarire e che sicuramente vedrà colpi di scena inaspettati. Intanto, il pubblico milanista attende nella speranza che stagioni del genere non si ripetano mai più. Quest’anno, la Coppa Italia potrebbe essere l’unica occasione per la qualificazione alla prossima Europa League. La quinta e quarta posizione, infatti, distano troppo: rispettivamente 7 ed 8 punti.