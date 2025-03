Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Si apre un weekend che vedrà protagonisti i motori: infatti, è finalmente terminata l’attesa per quanto riguarda la Formula 1, che vedrà iniziare la stagione 2025 dal GP di Australia con le prove libere. Nel pomeriggio sarà il turno delle due ruote con la MotoGP impegnata in Argentina. Ma sarà una giornata molto importante anche per quanto riguarda gli sport invernali, visto che si terrà il Super-G femminile di La Thuile, oltre alle prove di freestyle e al biathlon a Pokljuka. Proseguono anche le prove di ciclismo con le tappe della Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza, mentre in serata inizia un nuovo turno di campionato con Genoa-Lecce di Serie A, oltre al tennis con le semifinali femminili di Indian Wells.