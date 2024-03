Wta 1000 Indian Wells 2024: fuori Errani e Trevisan, passano Osaka e Parry

Sara Errani e Martina Trevisan abbandonano il Wta 1000 di Indian Wells al primo turno. Le due azzurre sono state eliminate per mano di Naomi Osaka e Diane Parry. Errani non è riuscita a opporre resistenza alla superiorità tecnica e fisica della giapponese, che sta risalendo in classifica (287), dopo l’anno di stop per i problemi di depressione e attacchi d’ansia, e passa 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Resta comunque sufficiente la campagna californiana della 36enne di Bologna, che era entrata in tabellone principale passando dalle qualificazione con le vittorie su Krunic e Rodionova.

Ci si aspettava qualcosa di più da Martina Trevisan, che ha lottato contro la classe 2002 Parry, ma ha ceduto per 7-5 6-3 in due ore e due minuti di gioco. L’azzurra, sotto 4-2 nel primo parziale, è brava a recuperare lo svantaggio immediatamente, ma cala sul più bello prendendo break nel dodicesimo game mancando il tie-break per un soffio. Nel secondo parziale è decisivo il break ottenuto nel sesto game dalla francese, che non concede più nulla chiudendo con autorevolezza 7-5 6-3. Parry conferma la sua crescita e si conquista il secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 29 Fernandez.