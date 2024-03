Atp/Wta 1000 Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 8 marzo con Sinner, Arnaldi, Cobolli, Cocciaretto, Paolini e Giorgi

Prosegue il Masters 1000 di Indian Wells con la giornata di venerdì 8 marzo, che vedrà sia alcuni secondi turni che alcuni primi turni posticipati da ieri causa pioggia. In campo, al maschile, Sinner, Arnaldi e Cobolli contro Kokkinakis, Alcaraz e Carballes Baena. Tra le donne, ci sono Cocciaretto, Paolini e Giorgi contro Stearns, Maria e Noskova. Ecco il programma intenso della giornata.

STADIUM 1

ore 20.00 (3) Sinner vs Kokkinakis

non prima delle 22.00 (1) Swiatek vs Collins

a seguire (25) Vekic vs (WC) Wozniacki

non prima delle 03.00 Arnaldi vs (2) Alcaraz

non prima delle 05.00 (4) Rybakina vs (LL) Podoroska

STADIUM 2

ore 20.00 (10) Ostapenko vs Kerber

a seguire (5) Rublev vs Murray

a seguire (16) Shelton vs (WC) Mensik

non prima delle 03.00 (WC) Volynets vs (6) Jabeur

a seguire (16) Tiafoe vs Lajovic

STADIUM 3

ore 20.00 (10) De Minaur vs Daniel

a seguire (6) Zverev vs O’Connell

a seguire (Q) Pouille vs (11) Tsitsipas

non prima delle 03.00 (12) Haddad Maia vs (Q) Sramkova

a seguire (18) Keys vs (Q) Baptiste

STADIUM 4

ore 20.00 (Q) Pera vs (7) Vondrousova

non prima delle 21.00 Cocciaretto vs Stearns

a seguire Van de Zandschulp vs (PR) Shapovalov

quinto match dalle 20.00 (WC) Nakashima vs (32) Lehecka

STADIUM 5

ore 20.00 Shevchenko vs (22) Cerundolo

a seguire (WC) Kovacevic vs Zhang

a seguire Marozsan vs (24) Jarry

a seguire (20) Bublik vs (Q) Shang

a seguire (5) Khachanov vs (Q) Seyboth Wild

STADIUM 6

ore 20.00 Auger-Aliassime vs (Q) Lestienne

a seguire (Q) Grenier vs Muller

a seguire Tomova vs Kenin

a seguire Maria vs (13) Paolini

a seguire Kalinskaya vs (Q) Townsend

STADIUM 7

secondo match dalle 20.00 Kotov vs Tabilo

a seguire Cobolli vs Carballes Baena

a seguire Hanfmann vs (27) Griekspoor

a seguire (26) Struff vs Coric

STADIUM 8

ore 20.00 Putinseva vs (5) Alexandrova

a seguire Shnaider vs Bogdan

a seguire (Q) Moreno De Alboran vs (Q) Klein

a seguire Bouzkova vs (28) Potapova

a seguire Giorgi vs (26) Noskova