Wta 1000 Guadalajara 2023: Camila Giorgi comoda agli ottavi, Bucsa battuta in poco più di un’ora

Super Camila Giorgi al torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Sul cemento messicano, nella capitale dello stato di Jalisco, la marchigiana è in formato deluxe e avanza al terzo turno (ottavi di finale) dopo aver battuto in appena un’ora e nove minuti di gioco Cristina Bucsa col punteggio di 6-1 6-2. Match mai in discussione in favore dell’azzurra, che aveva battuto all’esordio la forte egiziana Sherif e che si è ripetuta contro la spagnola numero 87 del ranking, facendo valere la sua posizione numero 56.

Dopo aver perso immediatamente il servizio nel primo set, Giorgi risale dal baratro e trova tre break consecutivi per vincere il primo set con sei game conquistati in fila. Nel secondo set, poi, botta e risposta con un break per parte, poi però è Camila a trovarne altri due in favore, complice l’iberica che serve con percentuali basse, e così arriva un bel successo. Al contrario di molte altre volte, pochi voli pindarici per l’italiana, che gioca in modo solido e concentrato e raggiunge così anche lei gli ottavi così come fatto da Martina Trevisan. Prossima avversaria per l’azzurra che ha già vinto in carriera un torneo “mille” sarà una tra Sakkari e Hunter.