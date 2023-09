Newcastle, Howe: “Dobbiamo qualificarci, questo punto è importante”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato al termine del pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Milan, nella prima giornata di Champions League. “Dobbiamo qualificarci e conquistare il passaggio del turno: non so quanti punti saranno necessari, ma questi in trasferta sono sicuramente importanti. Tonali? Ha fatto una buona partita, ma emotivamente per lui non era facile”