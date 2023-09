Rafa Leao sciupa, la Uefa lo premia: man of the match di Milan-Newcastle

La qualità non è mancata, perché non manca mai. Ma la concretezza sì. Nel match contro il Newcastle in Champions League (0-0), Rafa Leao ha creato e sprecato tanto. Quella serpentina in area di rigore al 34′ sembrava il preludio per uno dei gol dell’anno, ma all’ultimo il portoghese ha tentato un colpo di tacco incespicando sul pallone. Da quel momento il suo rendimento è calato, con un linguaggio del corpo a tratti irritante o comunque non all’altezza del livello di agonismo del match. La prestazione dell’attaccante portoghese ha comunque convinto la Uefa che lo ha nominato man of the match. In particolare, il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: “Era una minaccia costante per tutta la partita: veloce, forte, si muoveva bene e si dimostrava un vero pericolo in area. Anche il portoghese aveva buone occasioni per segnare”.