WTA 1000 Dubai 2023: Swiatek e Sabalenka inarrestabili, Muchova ferma Bencic

Inarrestabile Iga Swiatek, che ha sconfitto la temibile Liudmila Samsonova con un pauroso 6-1 6-0, maturato dopo aver vinto gli ultimi 11 game dell’incontro: incredibili le prestazioni della polacca, che ha lasciato per strada solo 8 game negli ultimi 10 set giocati. La numero 1 del mondo, grazie a questo successo, si è già garantita l’accesso alle semifinali nel WTA 1000 di Dubai: la sua avversaria di quarti di finale, Karolina Pliskova, ha dovuto ritirarsi dopo la soffertissima vittoria ottenuta, grazie allo score di 7-5 6-7 6-2, ai danni di Anhelina Kalinina, prima di dover alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico.

Continua a volare sul campo Aryna Sabalenka: la campionessa degli Australian Open, dopo un primo set molto complesso, si è imposta senza correre rischi sulla campionessa in carica Jelena Ostapenko, battuta per 2-6 6-1 6-1 dopo 1 ora e 41 minuti di gioco. La bielorussa, che ha vinto 13 match su 13 fin qui in stagione perdendo solo 2 set, sarà ora opposta a Barbora Krejcikova che, già finalista nel 2021, si è sbarazzata di Petra Kvitova con il punteggio di 6-3 6-2. Finisce la corsa di Belinda Bencic, anche lei non brillantissima fisicamente dopo le maratone dei giorni scorsi: la campionessa dei WTA 500 di Adelaide 2 e di Abu Dhabi si è inchinata al cospetto di un’ispiratissima Karolina Muchova, che si è imposta per 6-1 6-4.

WTA 1000 DUBAI – TERZO TURNO

Iga Swiatek (1) b. Liudmila Samsonova 6-1 6-0

Karolina Pliskova b. Anhelina Kalinina 7-5 6-7 6-2

Madison Keys b. Victoria Azarenka (15) 6-2 6-1

Coco Gauff (5) b. Elena Rybakina (9) walkover

Karolina Muchova b. Belinda Bencic (8) 6-1 6-4

Jessica Pegula (3) b. Ana Bogdan 6-4 6-3

Barbora Krejcikova b. Petra Kvitova (12) 6-3 6-2

Aryna Sabalenka (2) b. Jelena Ostapenko (13) 2-6 6-1 6-1