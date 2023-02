LIVE – Nantes-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro il Nantes nel match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. I piemontesi, dopo la vittoria al Picco di La Spezia, hanno bisogno di portare a casa un successo in trasferta per avanzare agli ottavi di finale, considerando il pareggio per 1-1 dell’Allianz Stadium. Nella giornata odierna, mercoledì 22 febbraio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.