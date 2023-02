Conference League, Petrescu: “Lazio squadra forte, Milinkovic vale 100 milioni”

“La differenza di valori mi sembra sia netta, la Lazio non è solo Immobile, hanno un giocatore come Pedro che fa panchina e uno come Milinkovic-Savic che vale 100 milioni, mi pare che questo la dica lunga sul valore dei nostri avversari”. Dan Petrescu sottolinea la differenza di organico tra il suo Cluj e la Lazio di Maurizio Sarri. Il play off d’andata di Conference League giocato all’Olimpico, si è chiuso con una vittoria di misura dei biancocelesti che, però, hanno giocato in 10 dal 15° del primo tempo per l’espulsione di Patric. “La Lazio è in lotta per la Champions in un campionato con ottime squadra come Napoli, Inter e così via, ma noi cercheremo di dare il massimo avremo lo stadio sold out e tutti i tifosi dalla nostra parte. Mi dispiace per il gol subito all’andata poco prima dell’intervallo, è stata una disattenzione, ma al di là di tutto la differenza di valori mi sembra abbastanza evidente, loro possono vincere la Conference”, ha dichiarato l’ex giocatore di Foggia e Genoa.