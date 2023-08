Wta 1000 Cincinnati, Swiatek avanti: sfida Vondrousova. Eliminata Pegula

Al WTA 1000 di Cincinnati la numero 1 del mondo Iga Swiatek ha sconfitto 3-6 6-1 6-1 la numero 24 del ranking Zheng Qinwen. Una partenza negativa per Swiatek che si è trovata sotto 3-0 in apertura. La 22enne di Varsavia però è riuscita a prendere le misure nei successivi due set, vinti nettamente 6-1 6-1. Swiatek ai quarti affronterà la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova che ha superato Sloane Stephens 7-5 6-3. Chi vince dovrà vedersela poi con una tra Cori Gauff (che ha battuto Linda Noskova 6-4 6-0) e Jasmine Paolini, arrivata per la prima volta nei quarti di un WTA 1000. Al prossimo turno previsto anche il confronto tra le ceche Karolina Muchova e Marie Bouzkova, che hanno eliminato rispettivamente Maria Sakkari e Jessica Pegula. Quest’ultima è stata battuta 6-4 6-0. La numero 3 al mondo tenta la rimonta nel primo set, dopo essere precipitata sotto 4-0, ma si limita a trovare un break e a salvare un set point. Non basta, anche perché il secondo periodo è un monologo di Bouzkova. Una tra Muchova e Bouzkova affronterà in semifinale Aryna Sabalenka o Ons Jabeur. La bielorussa ha sconfitto 6-3 6-3 Daria Kasatkina, mentre il ritiro di Donna Vekic (sotto 5-2) ha spalancato le porte dei quarti alla tunisina, numero 5 al mondo.