Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 agosto

Ufficiale il programma, gli orari e l’ordine di gioco a Cincinnati per quel che riguarda la giornata di venerdì 18 agosto. Tutto pronto per i quarti di finale sul cemento statunitense, che vedrà i due numeri al mondo protagonisti: Iga Swiatek apre il programma sfidando alle 17:00 Marketa Vondrousova. Non prima delle 21:00 invece toccherà a Carlos Alcaraz contro Max Purcell. A seguire la sfida tra Ons Jabeur e Aryna Sabalenka e il confronto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic. Sul grandstand il derby Muchova-Bouzkova, mentre non prima delle 21:00 Jasmine Paolini dovrà vedersela

Programma venerdì 18 agosto

Center Court

Dalle 17:00, (1) Iga Swiatek – (10) Marketa Vondrousova

Non prima delle 19:00, Hubert Hurkacz – Alexei Popyrin

Non prima delle 21:00, (1) Carlos Alcaraz – Max Purcell

Non prima delle 01:00, (5) Ons Jabeur – (2) Aryna Sabalenka

Non prima delle 02:30, (9) Taylor Fritz – (2) Novak Djokovic

Grandstand

Non prima delle 19:00, Karolina Muchova – Marie Bouzkova

Non prima delle 21:00, Jasmine Paolini – (7) Coco Gauff

Non prima delle 01:00, Adrian Mannarino – (16) Alexander Zverev