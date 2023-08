Masters 1000 Cincinnati, Alcaraz si prende la rivincita su Paul dopo la pioggia. Djokovic ai quarti

Carlos Alcaraz ritrova Tommy Paul ad una settimana da Toronto. Ma stavolta, dopo tre ore e le interruzioni per pioggia, il numero 1 al mondo vince in tre set 7-6(6) 6-7(0) 6-3 e avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà l’australiano Max Purcell, che ha battuto 6-4 6-2 Stan Wawrinka. Nel primo set Paul è subito chiamato a salvare una palla break, ma al sesto game è lui a strappare il servizio e a confermare il break di vantaggio salvando due occasioni per il pari. Sono comunque i segnali della reazione di Alcaraz che pareggia il conto al nono game e non sfrutta tre palle break sul 5-5. Al tie break però è lui a spuntarla 8-6. Più rocambolesco il secondo periodo, che vede Paul sprecare un set point, prima di vedersi costretto a cancellare tre match point nel dodicesimo game e a trascinare il verdetto al terzo. Poi è arrivata la pioggia sul 4-3 15-15 e servizio Alcaraz, che al rientro conferma il break di vantaggio conquistato in apertura e strappa nuovamente il servizio chiudendo la contesa.

Tutto facile per Novak Djokovic che ha sconfitto per la diciannovesima volta in altrettanti incontri Gael Monfils 6-3 6-2. In un’ora e 10 minuti di gioco, il serbo concede una sola palla break quando i giochi sono ormai compromessi per il francese, che salva una palla break in apertura ma cede il servizio all’ottavo gioco. Nel secondo set Djokovic si porta sul 5-0 e subisce il break che accorcia le distanze. Al secondo match point il serbo chiude e rimane in corsa per riprendersi il posto di numero 1 del mondo. Dovrà però superare Taylor Fritz, che ha beneficiato del ritiro di Laslo Djere. Sconfitte per Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il russo (n.3 del mondo) è stato sconfitto 6-4 5-7 6-4 da Alexander Zverev. Il greco è stato superato da Hubert Hurkacz per 6-3 6-4.